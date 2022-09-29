ВСУ за сутки 36 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 9 городов и сел

Последствия обстрела центра Донецка
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 156 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.
- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое и Яковлевка, - говорится в сводке СЦКК.
Повреждены два домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки.
В предыдущие сутки украинские боевики 48 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 200 боеприпасов. Два мирных жителя ранены. Повреждены четырнадцать домов и четыре объекта инфраструктуры.
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