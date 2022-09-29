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Политика29 сентября 2022 6:43

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 9 городов и сел

Украинские боевики ведут огонь из натовских вооружений по жилым кварталам
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела центра Донецка

Последствия обстрела центра Донецка

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 156 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое и Яковлевка, - говорится в сводке СЦКК.

Повреждены два домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки.

В предыдущие сутки украинские боевики 48 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 200 боеприпасов. Два мирных жителя ранены. Повреждены четырнадцать домов и четыре объекта инфраструктуры.

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