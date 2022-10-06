В Волновахе жителям начали выплачивать компенсации за утраченное имущество

Город сильно пострадал от боевых действий. Фото: МВД ДНР

В Волновахе жителям начали выплачивать денежные компенсации за утраченное вследствие боевых действий имущество. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что выплаты получили первые шесть жителей населенного пункта.

- Сегодня первые шесть жителей Волновахи получили компенсацию за утраченное имущество первой необходимости. В дальнейшем эти семьи получат и новое жилье, - заявили в мэрии.

Напомним, с 12 августа в Донецкой Народной Республике начался прием заявлений от лиц, которые претендуют на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в ходе боевых действий жилье, а также утраченное имущество первой необходимости.

Под утраченным подразумевается жилье, поврежденное боевыми действиями с 24 февраля 2022 года. Под имуществом первой необходимости - базовый набор предметов семейного пользования: холодильник, газовая плита, посудный шкаф, мебель, телевизор (радиоприемник), а также водяной насос, водонагревательный бак и отопительный котел в случае отсутствия централизованного водоснабжения в доме.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Жители Первомайска, утратившие свое имущество из-за боев, начали получать компенсации от государства

Денежную помощь уже выплатили более чем 80 заявителям, еще 37 - на очереди (подробнее)