В ДНР начался прием заявлений на компенсации за разрушенное или поврежденное в ходе боевых действий жилье

В Республике начнут выплачивать компенсации за утраченное или поврежденное боями жилье. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике начался прием заявлений от лиц, которые претендуют на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в ходе боевых действий жилье, а также утраченное имущество первой необходимости. Об этом сообщили ДАН со ссылкой на Министерство труда и социальной политики ДНР.

- 12 августа, согласно Постановлению Государственного комитета обороны ДНР № 175 от 30 июля 2022 года, стартовал прием заявлений на компенсацию за утраченное и поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости лицам, пострадавшим в результате боевых действий, - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что прием заявлений производится специально созданными при местных администрациях комиссиями. Первые заявки уже поступили от жителей Мариуполя и Волновахи.

Отметим, что действие постановления распространяется на всю территорию Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное жилье. Под утраченным подразумевается жилье, поврежденное боевыми действиями с 24 февраля 2022 года.

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