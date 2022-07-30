В ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное жилье

В Республике помогут жителям, которые лишились своего крова из-за боевых действий. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике начнут выплачивать компенсации за утраченное или поврежденное жилье. Соответствующее постановление №175 принял Государственный комитет обороны страны.

Согласно документу, в муниципалитетах Республики создадут специальные комиссии, занимающиеся приемом и рассмотрением заявлений от лиц, которые пострадали в результате боевых действий и претендуют на выплату компенсации за утраченное или поврежденное жилье и имущество первой необходимости.

Под утраченным жильем подразумеваются жилые помещения многоквартирных и частных домов, расположенные на территории Республики и получившие повреждения вследствие боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года.

Под имуществом первой необходимости понимается базовый набор предметов семейного пользования - холодильник, газовая плита, посудный шкаф, мебель, телевизор (радиоприемник), а также водяной насос, водонагревательный бак и отопительный котел в случае отсутствия централизованного водоснабжения в доме.

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