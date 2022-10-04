В ДНР сообщили, что Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России

Решение жителей Донбасса было услышано Пхеньяном Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики заявило, что уважает решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей войти в состав России. Об этом сообщила в своем телеграм-канале посол Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Ольга Макеева.

- В МИД КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, - отметила она.

Уточняется, что Пхеньян уверен в том, что референдумы на этих территориях были проведены в соответствии с уставом ООН.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого на их территориях прошли референдумы, на которых абсолютное большинство граждан поддержали это решение.

После этого Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы проекты федеральных конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации четырех регионов. Госдума поддержала их единогласно.

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