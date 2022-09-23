Явка избирателей в первый день голосования на референдуме в ЛНР превысила 21 процент

По итогу на 20:00 общая явка составила 21.97%. Фото: ЛИЦ

В первый день проведения референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России в нем приняли участие более 21 процента от общего количества внесенных в списки избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

- По итогу на 20:00 общая явка составила 21.97%, - заявила она.

Глава ЦИК также уточнила, что общее количество проголосовавших в первый день референдума на территории ЛНР составило 298 900 человек.

Тем временем в ДНР явка избирателей равна 23,64 процента. На территории Республики сегодня в общей сложности проголосовали более 370 тысяч жителей.

Напомним, в ДНР и ЛНР стартовал референдум о присоединении к России. Он пройдет с пройдет с 23 по 27 сентября во всех городах и районах народных республик. Четыре дня голосование будет проводиться на придомовых территориях, а на пятый - продолжится на избирательных участках.

Участвовать в референдуме могут граждане, которым исполнилось 18 лет. Исключение составляют лица, признанные судом недееспособными.

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