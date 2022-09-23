В ДНР явка избирателей в первый день референдума составила 23,64 процента

Сегодня в ДНР и ЛНР стартовал референдум о присоединении к России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В первый день референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России явка избирателей превысила 23 процента. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.

Глава ЦИК также назвал общее количество жителей, проголосовавших сегодня в Республике.

- Явка сегодня составила 23,64%. Отдельно отмечу результаты голосования по 45-й нашей территориальной избирательной комиссии - это зарубежная, сегодня проголосовали 117 720 человек, по территории ДНР, если вернуться уже к общему числу, то сегодня проголосовали более 370 тысяч избирателей, - проинформировал он.

Напомним, сегодня в ДНР и ЛНР стартовал референдум о присоединении к России. Он пройдет с пройдет с 23 по 27 сентября во всех городах и районах народных республик. Четыре дня голосование будет проводиться на придомовых территориях, а на пятый день продолжится на избирательных участках.

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