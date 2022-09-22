По причине опасности боевых действий в Донецке временно приостановили движение автобусного маршрута № 41

Движение общественного транспорта ограничили из-за обстрелов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке временно приостановили движение автобусного маршрута № 41. Причина - сильные обстрелы со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной организации Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что общественный транспорт на данном участке дороги будет курсировать по укороченному маршруту.

- По причине опасности боевых действий на поселке Абакумова в Кировском районе временно приостановлено движение автобусного маршрута № 41. До стабилизации ситуации движение будет осуществляться по укороченному маршруту до остановки «Шахта Лидиевка», - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины нанесли несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы. В последнем был обстрелян район Крытого рынка, что привело к массовым жертвам. Из-за опасности боевых действий в городе временно приостановили движение троллейбусных маршрутов № 4, 8, 7, 11 и трамвайного маршрута № 1.

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