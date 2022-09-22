В Кировском районе Донецка вновь заработали лифты

После проведения ремонтно-восстановительных работ лифтовое хозяйство было подключено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Донецка снова заработали лифты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной организации Алексей Кулемзин.

Мэр сообщил, что была возобновлена работа более 400 подъемных механизмов.

- По поступившей информации по состоянию на 10.00 в Кировском районе закончен запуск 438 лифтов, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проведения ремонтных работ на электрической подстанции была временно остановлена работа лифтов в Кировском и Ленинском районах Донецка. Причиной повреждений высоковольтного оборудования стали обстрелы ВСУ.

В мэрии заявили, что после проведения ремонтно-восстановительных работ лифтовое хозяйство будет подключено. Ориентировочной датой завершения работ называлось 30 сентября текущего года.

Однако, судя по всему, ремонтным бригадам удалось справиться с поставленной задачей раньше заявленного срока.

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