В Донецке остановили работу лифтов в двух районах

Об окончании работ и подключении лифтов будет сообщено дополнительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за проведения ремонтных работ на электрической подстанции временно остановлена работа лифтов в Кировском и Ленинском районах Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- 16 сентября по причине продолжения ремонтно-восстановительных работ на трансформаторной подстанции временно остановлена работа лифтов в Кировском и Ленинском районах города, - проинформировал мэр.

Градоначальник добавил, что об окончании работ и подключении лифтов он сообщит дополнительно.

Напомним, в Донецке укоротили схему движения троллейбусного маршрута № 2. Мера временная и будет действовать до 17:00 сегодняшнего дня.

- С 9:00 до 17:00 16 сентября 2022 года движение троллейбусов по маршруту общего пользования № 2 будет осуществляться по укороченной схеме «ДМЗ - ТАЦ Северный», - заявили в мэрии.

Причины укорочения маршрута троллейбусов, следующих данным направлением, в администрации города не уточнили.

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