В Донецке укоротили схему движения троллейбусного маршрута № 2

Троллейбусный маршрут №2 связывает между собой Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал столицы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Движение одного из троллейбусных маршрутов в Донецке сегодня будет сегодня проходить по укороченной схеме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что мера временная и действует до 17:00 сегодняшнего дня.

- С 9:00 до 17:00 16 сентября 2022 года движение троллейбусов по маршруту общего пользования № 2 будет осуществляться по укороченной схеме «ДМЗ - ТАЦ Северный», - проинформировал мэр.

Причины укорочения маршрута троллейбусов, следующих данным направлением, в мэрии не уточнили.

Отметим, что троллейбусный маршрут №2 связывает Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал столицы. Он проходит через Киевский и Ворошиловский районы столицы. Общая протяженность маршрута составляет 9,5 километра.

Напомним, в городе Енакиево на городские маршруты вышли подаренные Петербургом трамваи. Они заменят старые 40-летние вагоны, которые впоследствии отремонтируют.

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