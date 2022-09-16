В Донецке укоротили схему движения троллейбусного маршрута № 2

Троллейбусный маршрут №2 связывает между собой Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал столицы
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Движение одного из троллейбусных маршрутов в Донецке сегодня будет сегодня проходить по укороченной схеме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.
Он пояснил, что мера временная и действует до 17:00 сегодняшнего дня.
- С 9:00 до 17:00 16 сентября 2022 года движение троллейбусов по маршруту общего пользования № 2 будет осуществляться по укороченной схеме «ДМЗ - ТАЦ Северный», - проинформировал мэр.
Причины укорочения маршрута троллейбусов, следующих данным направлением, в мэрии не уточнили.
Отметим, что троллейбусный маршрут №2 связывает Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал столицы. Он проходит через Киевский и Ворошиловский районы столицы. Общая протяженность маршрута составляет 9,5 километра.
Напомним, в городе Енакиево на городские маршруты вышли подаренные Петербургом трамваи. Они заменят старые 40-летние вагоны, которые впоследствии отремонтируют.
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