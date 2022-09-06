Подаренные Петербургом трамваи вышли на городские маршруты в Енакиево

На рейсы вышли два новых состава, остальные четыре еще проходят обкатку. Фото: ДАН

Новые трамваи, доставленные в Енакиево в рамках шефской помощи из Ленинградской области России, вышли на городские маршруты. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Эти трамваи будут курсировать по улицам города вместо прежнего подвижного состава, который отслужил енакиевцам 40 лет. Вагоны оснащены всем необходимым для комфортных поездок - в салоне расположены мягкие сиденья, есть места для инвалидов, электронное табло с указанием маршрута и даже разъемы USB для быстрой подзарядки телефонов.

Уточняется, что новые трамваи были доставлены в Енакиево 29 августа. Всего их шесть единиц. Сейчас на маршрутах работают два новых состава, остальные четыре еще обкатывают.

Старые трамвайные вагоны пока не собираются утилизировать. Их планируют капитально отремонтировать и снова вывести на улицы города. Такое обновление трамвайного парка позволит улучшить транспортное обслуживание горожан.

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