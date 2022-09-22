Союзные силы освободили поселок Жованка в ДНР

Наступление ведется сразу по нескольким направлениям. Фото: Штаб теробороны ДНР

Войска русской коалиции освободили поселок Жованка в ДНР, расположенный на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 22 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку, - проинформировали там.

Напомним, ранее сообщалось, что защитники Донбасса освободили поселок Майорск под Горловкой, имеющий важное оперативное значение, хотя это небольшое поселение, состоящее из нескольких улиц. Расположено оно у развилки автодорог на Дзержинск и Артемовск. Рядом с населенным пунктом находится крупная электроподстанция, питающая третий подъем канала «Северский Донец-Донбасс», а также железнодорожная станция «Майорская». За время конфликта здесь был обустроен мощный укрепрайон ВСУ, отсюда враг обстреливал Горловку.

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