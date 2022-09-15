Защитники Донбасса освободили поселок Майорск под Горловкой, имеющий важное значение

Майорск расположен у развилки автодорог на Дзержинск и Артемовск. Фото: ШТО ДНР

Поселок Майорск к северу от Горловки освобожден от украинских оккупантов. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 15 сентября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск, — сказано в сообщении.

Майорск стал третьим за последние два дня освобожденным населенным пунктом. Накануне войска русской коалиции освободили два села в Артемовском районе — Николаевку и Николаевку Вторую.

Майорск имеет важное оперативное значение, хотя это небольшое поселение к северу от Горловки, состоящее из нескольких улиц. Расположено у развилки автодорог на Дзержинск и Артемовск. Рядом с населенным пунктом находится крупная электроподстанция «Майорская» 750 кВ, питающая третий подъем канала «Севрский Донец-Донбасс», а также железнодорожная станция «Майорская». За время конфликта здесь был обустроен мощный укрепрайон ВФУ, в том числе отсюда враг обстреливал Горловку.

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