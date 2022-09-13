Глава ДНР вручил медаль «За отвагу» сотруднице донецкого кафе Екатерине Чубук, спасшей жизни людей при обстреле

Денис Пушилин поблагодарил девушку за мужественный поступок. Фото: t.me/pushilindenis

История о том, как сотрудник кафе в центре Донецка при обстреле спасала жизни людей, получила свое продолжение. Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин лично навестил Екатерину Чубук прямо на ее рабочем месте, чтобы поблагодарить девушку за мужественный поступок и вручить ей государственную награду - медаль «За отвагу».

Наградой за личный подвиг стала медаль «За отвагу». Фото: пресс-служба Главы ДНР

- Очень скромная и отважная донбасская девушка. Невозможно не гордиться тем, как стойко ведут себя жители Республики, - отметил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

Отметим, что во время обстрела Донецка сотрудница кафе в центре города спрятала всех посетителей в подвале здания, в также попросила спуститься туда нескольких прохожих, находившихся в это время на улице. Сама же девушка спустилась в укрытие последней, когда вокруг уже сыпались стекла. Только благодаря ее действиям никто из находившихся на месте обстрела дончан не пострадал.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин встретился в Донецке с известным российским актером, режиссером и продюсером Иваном Охлобыстиным и членами его семьи.

- Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места. Еще заметил, что люди у нас прекрасные, и с этим трудно не согласиться, - поделился о встрече Пушилин.

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