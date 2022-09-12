Иван Охлобыстин в Донбассе на съемках фильма пообщался с аграриями и спустился в шахту

Вместе директором шахты Евгением Бабичем (справа) спустился в горные выработки. Фото: МинТЭК ДНР

Известный российский актер, режиссер и продюсер Иван Охлобыстин снимает документальный фильм о жизни людей в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Это далеко не первый его приезд в регион, где идет война. В 2016 году Иван получил гражданство ДНР. В этот же раз вместе с актером и съемочной группой в поездке находятся его супруга, дочь и зять.

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с Иваном Охлобыстиным и членами его семьи.

- Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя. Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места. Еще заметил, что люди у нас прекрасные, и с этим трудно не согласиться, - поделился о встрече Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с Иваном Охлобыстиным и его супругой Оксаной. Фото: АГ ДНР

В РАЗОРЕНЫЕ ХРАМЫ ПРИВЕЗ ЧАШИ ДЛЯ ПРИЧАСТИЯ

Сам же Охлобыстин отметил, что ему не страшно было везти близких людей в Донбасс.

- Мне некомфортно это делать. Но я посчитал, что как русская семья мы должны находиться с русскими людьми. Это как некий акт жертвенного порядка, что мы рискуем больше чем собственной жизнью. Семья – самое дорогое для меня. Я хочу поделиться самым дорогим с народом Донбасса, - сказал российский актер.

Он признался, что восхищен подвигом жителей Донбасса, именно эти люди будут в центре сюжета фильма.

- Приехал по воле сердца. Плюс художественная воля. Ничего сверхординарного не будет. Документальный фильм снимаем о людях – это главное сокровище Донбасса, – заявил Охлобыстин. - Восхищен тем, что люди, которые защищают ДНР и живут здесь, сохранили в себе любовь. И разделяют случайно запутавшихся людей, вынужденных находиться на другой стороне, и конкретных врагов.

Актер также добавил, что привез для разоренных храмов Донбасса пять церковных чаш для причастия.

- Привез в разоренные храмы, которые в ближайшее время вряд ли могут себе позволить это. А святое причастие – самое мощное духовное оружие.

Две чаши предназначены для ЛНР и три – для ДНР. На них соответственно выгравировано «ЛНР-2022» и «ДНР-2022». Чтобы в будущем уже старики-протоиреи показывали их детям и вспоминали это легендарное время, - пояснил Охлобыстин.

ПОЖЕЛАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Известного актера заметили в центре Донецка. Активист Петровского штаба общественной организации «Молодая Республика» Стас Гончаров, который ехал в больницу в автобусе 42-го маршрута, узнал в одном из пассажиров Ивана Охлобыстина. На нем была камуфляжная форма с шевроном ДНР, а также фирменные желтые очки. Охлобыстин с удовольствием согласился сфотографироваться с парнем на память, пожелал молодежи Республики здоровья и добавил: «Храни вас Бог!».

Стас Гончаров в автобусе 42-го маршрута узнал в одном из пассажиров Ивана Охлобыстина. Фото: ОО «Молодая Республика»

Из столицы ДНР актер со съемочной группой отправился на юг Республики - в освобожденный Володарский район. Здесь как раз завершили сбор ранних зерновых. Поэтому первым делом Иван Охлобыстин решил пообщаться с аграриями. Побывал на полях государственной корпорации «Аграрный Донбасс», посетил предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники и зернохранилище. Высоко оценил аграрные запасы Володарского района. Как и труд сельских жителей, которые в сложных военных условиях смогли вырастить, собрать и сохранить урожай.

В зернохранилище высоко оценил качество собранного урожая. Фото: Минагропром ДНР

СПУСТИЛСЯ В ШАХТУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ТРУДЕ ГОРНЯКОВ

О шахтерском труде невозможно рассказать, если сам не спустился в шахту и не прочувствовал, что это такое - давать уголек на-гора. В Торезе на востоке ДНР Иван Охлобыстин посетил шахтоуправление имени Лутугина. И после обстоятельного инструктажа о мерах безопасности вместе директором предприятия Евгением Бабичем и со своей съемочной группой спустился в горные выработки.

От души поблагодарил горняков за их труд. Фото: МинТЭК ДНР

Здесь, на глубине 700 метров, идет монтаж новой лавы. Шахтеры устанавливают секции механизированной крепи и скребкового конвейера. Иван Охлобыстин пообщался с работающими под землей горняками. А после выезда на-гора более обстоятельно поговорил с шахтерами. Признался, что восхищается подвигом жителей Донбасса, являющимся сегодня форпостом Русского мира, от души поблагодарил горняков за их труд.

Эти беседы «о жизни» лягут в основу документального фильма. Ждать выхода картины по словам актера стоит к концу текущего – началу следующего года.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходило восстановление «Саур-Могилы» в ДНР

Восстановить главный памятник погибшим в Великой Отечественной войне помогли военные строители ВС России (подробнее)