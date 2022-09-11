Как проходило восстановление «Саур-Могилы» в ДНР

Мемориал охраняет рота почетного караула Донецкого высшего общевойскового командного училища Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Военные строители ВС России помогли ДНР восстановить главный памятник погибшим в Великой Отечественной войне к годовщине освобождения Донбасса 8 сентября. Министерство обороны совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) справились с поставленной Президентом задачей в рекордные сроки – за три месяца.

В основание бронзового солдата-победителя заложили фрагмент скульптуры, уничтоженной неонацистами восемь лет назад Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила», что на востоке ДНР, специалисты взялись 26 мая. Часть центральных элементов была полностью уничтожена украинскими обстрелами, другая - серьезно повреждена. Строителям предстояло возродить исторический облик монумента и дополнить его новыми элементами - в память о нынешних защитниках Донбасса.

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ВОССТАНОВИЛИ ПОЛНОСТЬЮ

- Глаза боятся, а руки делают. У нас был проект, и мы четко знали, как его реализовать. Никаких сомнений не было, что мы это построим, - сказал журналистам военный строитель, руководитель проекта восстановления мемориала «Саур-Могила» Артур Гибадулин.

В масштабных восстановительных работах были задействованы 270 специалистов Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества, десятки единиц техники.

За три месяца они воссоздали 36-метровую стелу и 9-метровую скульптуру Солдата Победы, четыре исторических сюжетных пилона с горельефами, посвященными пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации. На последних сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов, а в основание центральной скульптуры заложили осколок разрушенной украинской армией фигуры Солдата, - в память о нынешней войне.

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПИЛОНЫ В ЧЕСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА

Подвиг современных воинов увековечили на трех новых горельефах, которые появились справа от центральной аллеи (Аллеи Славы). На них запечатлены портреты Героев ДНР и России: командиров отдельного разведбатальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторола») и Владимира Жоги («Воха»), командира подразделения реактивной артиллерии Ольги Качуры («Корса»), комбата «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») и российского офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова.

В память о нынешнем конфликте сохранены могилы семерых защитников ДНР (бойцов из батальона «Восток»), погибших при обороне «Саур-Могилы» в 2014 году. Центральная аллея «Саур-Могилы» проложена фактически заново. Смонтировано освещение, установлены фонари и скамейки.

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отметим, что идею новой композиции комплекса с двумя рядами пилонов по бокам от Аллеи Славы - в память о павших защитниках края в годы Великой Отечественной войны, а также украинской агрессии - подчеркивает вечернее освещение. Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов.

«ТОТ САМЫЙ МОНУМЕНТ, БУДТО ПРОСТО ПЕРЕКРАСИЛИ»

«Саур-Могилу» восстановили в прежнем виде с элементами героям нынешней войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

К работе по восстановлению комплекса также были привлечены архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Еще очень молодые: Константину - 32 года, Андрею - 35. Но уже опытные мастера, которые получили известность как авторы «Ржевского мемориала». В этом связь времен и событий, потому что освобождение Донбасса и освобождение Ржевского выступа - это общая история одной Победы, одной страны и одного народа.

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Местные жители безмерно благодарны за восстановление «Саур-Могилы».

- Детьми нас возили на Саур-Могилу и 9 мая, и 8 сентября в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В советские годы это было место, где принимали в комсомол, а до войны 2014 года многие молодожены приезжали сюда после ЗАГСа. И сейчас благодаря России по традиции можно будет с цветами подняться по огромной лестнице к памятнику советского солдата, - говорит жительница Шахтерска Ирина Смирнова.

Восстановлением мемориала доволен и Совет ветеранов Республики.

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Всем россиянам, которые участвовали, низкий поклон до самой земли, - рассказывает Владимир Шелудько, воевавший с немецкими захватчиками с 17 лет. - Я думал, что годы пройдут, а они за три месяца - такой монумент, еще красивее, тот самый, как будто перекрасили! Это бесподобно, от матушки России на все века память.

СИМВОЛ МИРНОГО БУДУЩЕГО

Вечный огонь на «Саур-Могиле» зажгли в 79-ю годовщину освобождения Донбасса от фашистов. Частицу пламени доставили на высоту с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

- Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, - подчеркнул Президент России Владимир Путин в видеообращении, которое транслировалось в том числе на большой экран на нижней площадке легендарного мемориала, где была развернута сцена.

«Саур-Могила» - это живое место, свидетель и участник важнейших для Донбасса и России исторических событий. История развивается - и мемориал дополнен элементами, посвященными героям этой войны. Будем верить, что новые дополнения не понадобятся, что в этом виде комплекс останется на века, как на века установится мир на донбасской земле.

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

«Саур-Могила» - святое место для всего Русского мира. 79 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года. Весь Донбасс оттуда как на ладони. Если бы украинская армия заняла находящуюся недалеко от границы с Россией «Саур-Могилу», ополченцев стерли бы в порошок. Корректировать огонь с кургана - никаких проблем. Ополченцы удержали легендарную высоту ценой собственных жизней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

В Мариуполе перед зданием разбитого драмтеатра Кремлевский оркестр исполнил четвертую симфонию Чайковского

В День освобождения города от немцев жители вспомнили недавний подвиг армии России и ДНР (подробнее)