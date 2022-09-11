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Общество11 сентября 2022 19:00

Как проходило восстановление «Саур-Могилы» в ДНР

Восстановить главный памятник погибшим в Великой Отечественной войне помогли военные строители ВС России
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Мемориал охраняет рота почетного караула Донецкого высшего общевойскового командного училища

Мемориал охраняет рота почетного караула Донецкого высшего общевойскового командного училища

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Военные строители ВС России помогли ДНР восстановить главный памятник погибшим в Великой Отечественной войне к годовщине освобождения Донбасса 8 сентября. Министерство обороны совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) справились с поставленной Президентом задачей в рекордные сроки – за три месяца.

В основание бронзового солдата-победителя заложили фрагмент скульптуры, уничтоженной неонацистами восемь лет назад

В основание бронзового солдата-победителя заложили фрагмент скульптуры, уничтоженной неонацистами восемь лет назад

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила», что на востоке ДНР, специалисты взялись 26 мая. Часть центральных элементов была полностью уничтожена украинскими обстрелами, другая - серьезно повреждена. Строителям предстояло возродить исторический облик монумента и дополнить его новыми элементами - в память о нынешних защитниках Донбасса.

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ВОССТАНОВИЛИ ПОЛНОСТЬЮ

- Глаза боятся, а руки делают. У нас был проект, и мы четко знали, как его реализовать. Никаких сомнений не было, что мы это построим, - сказал журналистам военный строитель, руководитель проекта восстановления мемориала «Саур-Могила» Артур Гибадулин.

В масштабных восстановительных работах были задействованы 270 специалистов Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества, десятки единиц техники.

За три месяца они воссоздали 36-метровую стелу и 9-метровую скульптуру Солдата Победы, четыре исторических сюжетных пилона с горельефами, посвященными пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации. На последних сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов, а в основание центральной скульптуры заложили осколок разрушенной украинской армией фигуры Солдата, - в память о нынешней войне.

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПИЛОНЫ В ЧЕСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА

Подвиг современных воинов увековечили на трех новых горельефах, которые появились справа от центральной аллеи (Аллеи Славы). На них запечатлены портреты Героев ДНР и России: командиров отдельного разведбатальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторола») и Владимира Жоги («Воха»), командира подразделения реактивной артиллерии Ольги Качуры («Корса»), комбата «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») и российского офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова.

В память о нынешнем конфликте сохранены могилы семерых защитников ДНР (бойцов из батальона «Восток»), погибших при обороне «Саур-Могилы» в 2014 году. Центральная аллея «Саур-Могилы» проложена фактически заново. Смонтировано освещение, установлены фонари и скамейки.

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отметим, что идею новой композиции комплекса с двумя рядами пилонов по бокам от Аллеи Славы - в память о павших защитниках края в годы Великой Отечественной войны, а также украинской агрессии - подчеркивает вечернее освещение. Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов.

«ТОТ САМЫЙ МОНУМЕНТ, БУДТО ПРОСТО ПЕРЕКРАСИЛИ»

«Саур-Могилу» восстановили в прежнем виде с элементами героям нынешней войны

«Саур-Могилу» восстановили в прежнем виде с элементами героям нынешней войны

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

К работе по восстановлению комплекса также были привлечены архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Еще очень молодые: Константину - 32 года, Андрею - 35. Но уже опытные мастера, которые получили известность как авторы «Ржевского мемориала». В этом связь времен и событий, потому что освобождение Донбасса и освобождение Ржевского выступа - это общая история одной Победы, одной страны и одного народа.

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

При восстановлении горельефов чугунные обломки строители вернули на прежнее место - собирали как мозаику

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Местные жители безмерно благодарны за восстановление «Саур-Могилы».

- Детьми нас возили на Саур-Могилу и 9 мая, и 8 сентября в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В советские годы это было место, где принимали в комсомол, а до войны 2014 года многие молодожены приезжали сюда после ЗАГСа. И сейчас благодаря России по традиции можно будет с цветами подняться по огромной лестнице к памятнику советского солдата, - говорит жительница Шахтерска Ирина Смирнова.

Восстановлением мемориала доволен и Совет ветеранов Республики.

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Всем россиянам, которые участвовали, низкий поклон до самой земли, - рассказывает Владимир Шелудько, воевавший с немецкими захватчиками с 17 лет. - Я думал, что годы пройдут, а они за три месяца - такой монумент, еще красивее, тот самый, как будто перекрасили! Это бесподобно, от матушки России на все века память.

СИМВОЛ МИРНОГО БУДУЩЕГО

Вечный огонь на «Саур-Могиле» зажгли в 79-ю годовщину освобождения Донбасса от фашистов. Частицу пламени доставили на высоту с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

- Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, - подчеркнул Президент России Владимир Путин в видеообращении, которое транслировалось в том числе на большой экран на нижней площадке легендарного мемориала, где была развернута сцена.

«Саур-Могила» - это живое место, свидетель и участник важнейших для Донбасса и России исторических событий. История развивается - и мемориал дополнен элементами, посвященными героям этой войны. Будем верить, что новые дополнения не понадобятся, что в этом виде комплекс останется на века, как на века установится мир на донбасской земле.

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СПРАВКА «КП»

«Саур-Могила» - святое место для всего Русского мира. 79 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года. Весь Донбасс оттуда как на ладони. Если бы украинская армия заняла находящуюся недалеко от границы с Россией «Саур-Могилу», ополченцев стерли бы в порошок. Корректировать огонь с кургана - никаких проблем. Ополченцы удержали легендарную высоту ценой собственных жизней.

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