Перед импровизированной сценой люди сидя наслаждались мировыми хитами классической музыки Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе на Театральной площади, перед разбитым зданием драмтеатра, выступил Кремлевский оркестр Управления делами Президента России. Мероприятие состоялось в ознаменование подвига российской армии и Народной милиции в освобождении города от украинских националистов.

В Мариуполе перед заданием разбитого драмтеатра Кремлевский оркестр исполнил четвертую симфонию Чайковского Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе перед заданием разбитого драмтеатра Кремлевский оркестр исполнил четвертую симфонию Чайковского Фото: Александр ИВАНОВ

Концертная программа «Во имя жизни - Мариуполь» была посвящена 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В исполнении Кремлевского оркестра зрители услышали четвертую симфонию Чайковского.

В Мариуполе перед заданием разбитого драмтеатра Кремлевский оркестр исполнил четвертую симфонию Чайковского Фото: Александр ИВАНОВ

На концерте присутствовали председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка, мэр Мариуполя Константин Иващенко, заместитель управляющего делами президента России Ольга Лякина, Герой Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба и народный артист России Александр Михайлов. Перед концертом они поздравили зрителей с памятной датой, а Бидевка зачитал приветственные слова Главы ДНР Дениса Пушилина.

В Мариуполе перед заданием разбитого драмтеатра Кремлевский оркестр исполнил четвертую симфонию Чайковского Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе перед заданием разбитого драмтеатра Кремлевский оркестр исполнил четвертую симфонию Чайковского Фото: Александр ИВАНОВ

Затем перед импровизированной сценой люди, сидя на стульях, наслаждались мировыми хитами классической музыки. Одновременно велась трансляция через проектор на здание драмтеатра. Так что, выступление Кремлевского оркестра было не только слышно, но и видно всем желающим. В завершение мероприятия Александр Михайлов прочитал патриотические стихи Бориса Лукина и Константина Фролова.

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