Внучка ветерана Великой Отечественной войны Анастасия Литвинова: Восстановленная «Саур-Могила» тронула до слез

Волонтер Победы Анастасия Литвинова

8 сентября в 79-ю годовщину со Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в ДНР был открыт восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила». Грандиозные торжества собрали больше тысячи жителей Донбасса и России.

НОВАЯ ОБЩАЯ ПОБЕДА

Празднование долгожданного события началось с зажжения Вечного огня, который потух в 2014 году, когда артиллерия украинской армии обрушила 36-метровую стелу и памятник советскому солдату. Озарили округу Глава ДНР Денис Пушилин, Глава ЛНР Леонид Пасечник, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, депутаты Государственной думы России, члены Правительства Республики, архитекторы. Они зажгли Вечный огонь на верхней площадке мемориала от пламени Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Частичку огня в ДНР везли в специальной лампаде.

Главный мемориал Великой Отечественной войны в Донбассе «Саур-Могила», созданный в 1967 году, - символ победы над фашизмом. Он включает и сюжетные пилоны с горельефами, посвященными четырем родам войск: пехоте, танковым войскам, артиллерии и авиации. Летом 2014-го во время боев уже ополчения с украинскими силовиками скульптурная группа получила сильные повреждения, а памятник солдату был обрушен.

Так было… Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А так стало Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, - подчеркнул Президент России Владимир Путин в видеообращении, которое транслировалось в том числе на большой экран на нижней площадке «Саур-Могилы», где была развернута сцена.

А так стало Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мемориальный комплекс восстановлен по прямому поручению Владимира Путина. Финансирование на организацию этой работы специальным решением Владимира Владимировича было выделено из Резервного фонда Президента России.

- Впервые специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) приехали на эту площадку 5 мая - 127 дней спустя мы открываем комплекс в обновленном виде, достойном этого священного места, - рассказал Сергей Кириенко.

Это действительно рекордные сроки, при том, насколько тщательно, аккуратно велись работы. Для сравнения: в 60-х годах XX века, когда создавался комплекс, от конкурса проектов до открытия мемориала прошло семь лет.

А так стало Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

НАВСЕГДА ВМЕСТЕ!

- 8 сентября - особый день в истории Донбасса, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня, 79 лет спустя, русские солдаты вновь освобождают Донбасс и территорию Украины от нацистского режима. То, что этот символ мужества и свободы Донбасса сегодня открыт для жителей, то, что здесь снова стоит Солдат-Победитель и загорится Вечный огонь, пламя которого перенесено от Могилы Неизвестного солдата в Москве, показывает, что Победа обязательно будет за нами, а Донбасс и Россия навсегда останутся вместе! - отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

Еще весной в Донбассе мало кто верил, что «Саур-Могилу» так быстро смогут поднять из руин.

Молодежь привлекают новые пилоны с сюжетами нынешней войны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В 1943 году этот курган стал местом масштабных сражений русской армии с фашистами, в 2014 году комплекс был разрушен киевскими националистами, а в 2022 году высота взята специалистами Российского военно-исторического общества и Военно-строительной компании. Спасибо Первому каналу и правительству Москвы за организацию торжественного открытия. В 1967 году на открытии присутствовали 300 тысяч человек. Уверен, это место и в будущем станет точкой притяжения сотен тысяч людей, а пока миллионы граждан России и Донбасса смогли стать участниками открытия благодаря современным технологиям, - поделился дончанин Иван Дегтярев.

Сегодняшний день донбассовцы ждали долгих восемь лет.

Пилоны в честь советских воинов подсвечены красным, республиканских - синим, центральная фигура солдата - сочетание красного, синего и белого цветов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Детьми нас возили на Саур-Могилу и 9 мая, и 8 сентября в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В советские годы это было место, где принимали в комсомол, а до войны 2014 года многие молодожены приезжали сюда после ЗАГСа. Такая традиция была - брали цветы и поднимались по огромной лестнице к памятнику советского солдата, - вспоминает жительница Шахтерска Ирина Смирнова.

ЗДОРОВО ПОМОГЛА МОЛОДЕЖЬ

На строительство комплекса 60 лет назад складывались всем Донбассом. Помогали волонтеры: комсомольцы Снежного, Тореза и Шахтерска собирали на памятник деньги за счет воскресников. В этом году молодежь тоже активно участвовала в восстановлении. Активисты Российских студенческих отрядов помогали строителям: 41 человек из восемнадцати регионов России. Кстати, один из добровольцев получил предложение продолжить работу в Военно-строительной компании Минобороны.

Ребята занимались распиловкой деревьев и сухостоя, уборкой территории, заправкой и обслуживанием средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивкой местности, сортировкой и складированием товарно-материальных ценностей, а также помогали на кухне и в банно-прачечном комплексе. Осуществляли работы по монтажу солдата, а также креплению горельефов на новые пилоны. Помимо этого, велись работы по облагораживанию всей территории вдоль Аллеи Славы и вокруг стелы. Студенты штукатурили пилоны Аллеи Славы, заливали бетон, а на самой стеле конструировали строительные леса и занимались ее отделкой.

Исторический облик мемориала полностью восстановлен: возрождена Аллея Славы и все ее пилоны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

К работе по восстановлению комплекса были привлечены архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Еще очень молодые: Константину - 32 года, Андрею - 35. Но уже опытные мастера, которые получили известность как авторы «Ржевского мемориала». В этом тоже связь времен и событий, потому что освобождение Донбасса и освобождение Ржевского выступа - это общая история одной Победы, одной страны и одного народа.

«Саур-Могила» - это живое место, свидетель и участник важнейших для Донбасса и России исторических событий. История развивается - и мемориал дополняется. Он не просто восстановлен, здесь появились три горельефа в память о защитниках Донбасса - участниках сопротивления 2014 года и спецоперации 2022 года. На них запечатлены портреты Героев ДНР и России: командиров отдельного разведбатальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторола») и Владимира Жоги («Воха»), командира подразделения реактивной артиллерии Ольги Качуры («Корса»), комбата «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») и российского офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Новый пилон с сюжетом войны 2014 г. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Будем верить, что новые дополнения не понадобятся, что в этом виде комплекс останется на века, как на века установится мир на донбасской земле.

«МЫ ВНОВЬ ОТСТАИВАЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Среди Волонтеров Победы ДНР, участвующих в открытии восстановленной «Саур-Могилы», присутствовала внучка участника Великой Отечественной войны Петра Литвинова – Анастасия. Петр Андреевич участвовал в штурме стратегически важной высоты в 1943 году и был одним из ветеранов, открывавших мемориальный комплекс в 1967 году.

Девушка рассказала, что в ее семье передаются истории и традиции из поколения в поколение. Для нее важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма.

- Мой дедушка Петр Литвинов был призван в армию в 19 лет, служил с 1941 года в гаубичном артиллерийском полку, он был начальником связи. Прошел весь Сталинград, штурмовал «Саур-Могилу» и Днепр. В 1943 году удостоен ордена «Красной Звезды». До 1964 года проходил службу в Германии, затем на три года был переведен на Кубу, откуда его и пригласили на открытие монумента, - рассказала Анастасия.

Восстановленная «Саур-Могила» тронула ее до слез.

- Мы вновь отстаиваем историческую справедливость, - на открытии мемориала сказала «КП» Волонтер Победы Анастасия Литвинова.

Волонтеры Победы, участвовавшие в открытии «Саур-Могилы», взяли шефство над этим комплексом. Они регулярно будут проводить там субботники и памятные мероприятия.

СПРАВКА «КП»

«Саур-Могила» - святое место для Русского мира. 79 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года. Весь Донбасс оттуда как на ладони. Если бы украинская армия заняла находящуюся недалеко от границы с Россией «Саур-Могилу», ополченцев стерли бы в порошок. Корректировать огонь с кургана - никаких проблем. Ополченцы удержали легендарную высоту ценой собственных жизней.

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