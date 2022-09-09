В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила»: фоторепортаж

Специалисты из России восстановили мемориал в рекордные сроки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

8 сентября в 79-ю годовщину со Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в ДНР была открыта полностью восстановленная «Саур-Могила». Торжественное мероприятие собрало большое количество людей.

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На самом входе, недалеко от площадки с выставочной боевой техникой, Волонтеры Победы всем желающим прикалывали к одежде георгиевские ленты. Люди не верили своим глазам. Вместо руин, напоминавших о боестолкновениях, они увидели полностью восстановленный мемориал. Российское военно-историческое общество и специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России справились с поручением президента Владимира Путина и восстановили мемориал в рекордные сроки - всего за три месяца!

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Празднование важного для всего Русского мира события началось с зажжения Вечного огня, который потух в 2014 году, когда артиллерия украинской армии обрушила скульптуру советского солдата с 36-метровой стелой. Озарили округу на многие километры Глава ДНР Денис Пушилин, Глава ЛНР Леонид Пасечник, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, депутаты Государственной думы России, члены Правительства Республики, архитекторы. Они зажгли Вечный огонь на верхней площадке мемориала от пламени Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Частичку огня в ДНР везли в специальной лампаде.

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Напомним, что решение о восстановлении разрушенного украинскими боевиками мемориала «Саур-Могила» было принято президентом России Владимиром Путиным.

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Неслучайно Путин принял это решение, и даже финансирование на организацию этой работы специальным решением Владимира Владимировича было выделено из Резервного фонда президента России, - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

В ДНР торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мы знаем, куда, зачем и почему мы идем. Нам нужна победа, и уверен, она неизбежна, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин, выступая на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила».

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