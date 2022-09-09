Глава ЛНР Леонид Пасечник уверен, что территория Донбасса будет освобождена полностью в ближайшее время

Леонид Пасечник побывал на церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР. Фото: скриншот трансляции 1 канала

Силы русской коалиции полностью освободят территорию Донбасса от украинских боевиков в ближайшее время. Такую мнение выразил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время торжественного открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила».

- Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе мы - сила, - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в ДНР открыли полностью восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила». Торжественную церемонию приурочили к памятной дате - Дню Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

На церемонии открытия восстановленного комплекса был зажжен Вечный огонь, частицу которого привезли из Москвы. А Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам церемонии назвал это событие возрождением памяти о героях поколения победителей, освобождавших Донбасс.

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