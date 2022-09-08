В ДНР торжественно открыли полностью восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила»

Церемонию открытия приурочили к памятной дате - Дню Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Фото: скриншот трансляции 1 канала

Сегодня в ДНР открыли полностью восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила». Торжественную церемонию приурочили к памятной дате - Дню Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

На полностью восстановленной Саур-Могиле выступили российские артисты. Фото: скриншот трансляции 1 канала

Восстановление памятника заняло рекордные сроки - всего три месяца. За это время специалистам Российского военно-исторического общества и Минобороны России удалось полностью воссоздать 36-метровую стелу и 9-метровую фигуру Солдата Победы, четыре исторических рельефа и три новых - посвященных уже современным событиям в Донбассе.

На территории восстановленного комплекса фактически заново была проложена центральная аллея и смонтировано освещение. Теперь пилоны в честь советских воинов будут подсвечены красным цветом, республиканских - синим, а центральная фигура Солдата будет сочетать в себе красный, синий и белый цвета.

На церемонии открытия восстановленного комплекса был зажжен Вечный огонь, частицу которого привезли из Москвы. А Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам церемонии назвал это событие возрождением памяти о героях поколения победителей, освобождавших Донбасс.

- Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году, - подчеркнул он.

У мемориального комплекса собрались политики, общественники, военные, жители и гости Донбасса. Прошел праздничный концерт при участии российских артистов.

На церемонии открытия присутствовали известные политики. Фото: скриншот трансляции 1 канала

Отметим, что Саур-Могила - святое место для каждого жителя Донбасса. В годы Великой Отечественной войны за эту знаковую высоту шли ожесточенные бои, в которых погибли тысячи советских воинов. В 2014-м курган снова оказался центром одной из крупнейшей битв на Донбассе, и был практически полностью уничтожен украинскими боевиками. Однако ополченцы смогли не просто отбить, но и удержать эту высоту.

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