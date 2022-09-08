На полностью восстановленной Саур Могиле выступили российские артисты. Фото: Скриншот трансляции 1 канала

79 лет назад, 8 сентября, Донбасс был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В годовщину этой даты был торжественно открыт полностью восстановленный мемориальный комплекс Саур Могила, который в 2014 году был разрушен украинскими боевиками.

У мемориального комплекса, который был восстановлен в рекордные сроки – за 90 дней, собрались политики, общественники, военные, жители и гости Донбасса. Прошел праздничный концерт. Многие из собравшихся не смогли сдержать слез.

Со сцены перед собравшимися на Саур Могиле жителями Донбасса выступили российские артисты, среди которых – Григорий Лепс, Лариса Долина, Стас Пьеха, Ольга Кормухина, Валерий Баринов и другие.

Напомним, восстановление мемориального комплекса Саур Могила началось 26 мая этого года силами Военно-строительного комплекса Минобороны Российской Федерации и Российского Военно-исторического общества.

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