Денис Пушилин: «Победим, потому что мы едины. Победим, потому что за нами правда»

Сегодня Донбасс празднует 79-й годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Сегодня Донбасс празднует 79-й годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С этой памятной датой поздравил всех земляков Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Жители Донбасса помнят и чтут подвиг своих дедов и прадедов. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Он напомнил, что фашизм впервые пришел на Донецкую землю в далеком 1941 году. Уже тогда Донбасс пытались покорить немецкие захватчики, однако их ждало горькое разочарование - противник обнаружил здесь затопленные шахты и эвакуированные заводы. В тылу нацистам противостояли партизаны, а на фронте - Шахтерская дивизия. Защитники русской земли схлестнулись с врагом не на жизнь, а на смерть, и сделали все возможное и невозможное, чтобы изгнать вражеские войска со своей земли.

В 2014 году на Донбасс снова покусилась неонацистская власть. И народ снова встал на борьбу с ней, ведомый памятью о подвиге своих предков, верных Большой Родине.

- Сегодня за мир на Донецкой земле мы вновь, как и в Великую Отечественную войну, сражаемся плечом к плечу с нашими братьями со всей России. И нет ни единого сомнения в том, что мы победим, - подчеркнул в свое телеграм-канале Денис Пушилин.

Глава Республики выразил твердую уверенность в том, что победа будет за защитниками Донецкой земли.

- Победим, потому что мы едины. Победим, потому что за нами правда, - убежден он.

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