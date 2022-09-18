В ДНР восстановили еще один мост, разрушенный украинскими боевиками

Россия продолжат помогать в восстановлении Донбасса. Фото: скриншот из видео пресс-службы Правительства ДНР

В Донецкой Народной Республике восстановили мост через реку Камышеватка, который был разрушен вооруженными формированиями Украины. Строители из России закончили ремонт за три месяца. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— За три месяца строители демонтировали разрушенные конструкции моста, обустроили новые стойки опоры, соорудили опорные площадки, а также обустроили монолитные железобетонные участки, плиты, тротуар, мостовое полотно и смонтировали барьерное и перильное ограждения, — отметил зампред.

Ранее в ДНР сообщили о начале восстановления моста через реку Крынка на окраине Макеевки. Эта конструкция связывает между собой сразу несколько крупных городов Республики: Донецк, Макеевку, Харцызск, Енакиево и близлежащие поселки. Мост был взорван украинскими боевиками в 2014 году. В 2015 году два пролета были засыпаны грунтом для оперативного открытия, но ограничения по скорости и массе автомобилей мешали полноценной эксплуатации моста.

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