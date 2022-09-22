Две жительницы Лисичанска в ЛНР погибли, подорвавшись на мине во время сбора грибов

«Тихая охота» закончилась трагедией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две женщины погибли, подорвавшись на мине в окрестностях Лисичанска в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла 21 сентября во время того, как жительницы ушли в лес собирать грибы. Там женщины наткнулись на мину, которая сдетонировала.

- 21 сентября при сборе грибов в результате детонации мины (предположительно ОЗМ-72) погибли две женщины 1972 и 1973 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

Напомним, это не единственный трагический случай, который произошел в Луганской Народной Республике в этот день. В другом городе, Красном Луче, в районе военного полигона Антрацитовского района погиб парень, который пас здесь коров. Он нашел снаряд калибром 152 миллиметра и решил его разобрать. В результате подрыва боеприпаса молодой человек погиб на месте, а ранения получила 17-летняя девушка, которая находилась рядом с ним. Ее в состоянии средней степени тяжести отправили в реанимацию.

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