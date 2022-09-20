В Луганске в дачном доме сгорела заживо семейная пара

Трагедия произошла этой ночью в дачном кооперативе Станкостроителей по улице Северная. Фото: МЧС ЛНР

Двое людей погибли в результате пожара, возникшего в дачном доме в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла этой ночью в дачном кооперативе Станкостроителей по улице Северная. По неизвестным пока обстоятельствам в дачном доме возникло возгорание. Специалисты выясняют его причину.

- В результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожен дачный дом на площади 50 квадратных метров. На месте пожара обнаружено два трупа: женщина и мужчина, личность которых устанавливается, - рассказали в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что двое людей погибли на пожаре в Рубежном. Трагедия случилась вечером 19 июля на улице Менделеева. Причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших. Пожаром была уничтожена комната, оконная рама, межкомнатная перегородка, межкомнатная дверь, мебель и домашние вещи на площади 11 квадратных метров в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружили два трупа - пожилого мужчины и ребенка.

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