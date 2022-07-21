Двое мужчин и ребенок погибли во время пожара в Рубежном

Сильный пожар унес жизни людей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Двое мужчин и ребенок погибли на пожаре в Рубежном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что трагедия случилась вечером 19 июля на улице Менделеева. Причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших.

- В результате неосторожного обращения с огнем установленного лица пожаром уничтожена комната, оконная рама, межкомнатная перегородка, межкомнатная дверь, мебель и домашние вещи на площади 11 квадратных метров в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружено два трупа: мужчины 1940 года рождения и ребенка 2005 года рождения, - заявили в ведомстве.

Напомним, с 19 июля в Луганской Народной Республике объявили самый высокий класс пожарной опасности. Жителей Республики предупредили о запрете разведения открытого огня - из-за жаркой температуры и отсутствия дождей по всей территории Республики могут возникнуть пожары.

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