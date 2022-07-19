В ЛНР объявили самый высокий класс пожарной опасности

Из-за жаркой температуры и отсутствия дождей по всей территории Республики могут возникнуть пожары. Фото: dnmchs.ru

С 19 июля в Луганской Народной Республике объявили самый высокий, 5-й, класс пожарной опасности. Из-за жаркой температуры и отсутствия дождей по всей территории Республики могут возникнуть пожары. Об этом предупредили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- Начиная с 19 июля местами по территории Республики ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности - 5-й класс, - сообщили в ведомстве.

Жителям напомнили, что в течение пожароопасного периода в лесах и степях запрещено разводить открытый огонь, а также оставлять бутылки или осколки стекла на природе, которые, сфокусировав солнечные лучи, могут спровоцировать пожар.

Отметим, ранее сообщалось, что сильные пожары в ЛНР уничтожили за сутки 2,5 гектара пшеничных полей в двух районах Республики. Каждый случай возник вследствие неосторожного обращения людей с огнем.

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