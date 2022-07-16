В ЛНР пожары уничтожили за сутки 2,5 гектара пшеничных полей

С наступлением тепла резко увеличивается количество пожаров на открытых территориях. Фото: mcxdnr.ru

За прошедшие сутки сильные пожары уничтожили 2,5 гектара пшеничных полей в двух районах ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В селе Земляное Славяносербского района в результате занесения постороннего источника зажигания неустановленными лицами горела сухая трава на площади 400 квадратных метров и лесополоса на площади 6 гектаров, уничтожена пшеница на площади 1,5 гектара на поле ООО «Лист», - рассказали в ведомстве.

Другой случай был зафиксирован в селе Веселогоровка Перевальского района Республики, где в результате неосторожного обращения с огнем неизвестных людей загорелась сухая трава и кустарник на площади в 15 гектаров. Пожар, возникший на открытой местности, уничтожил пшеницу на площади 1 гектар на поле ООО «Ломоватский».

Отметим, что с 15 июля в Республике объявили высокий, четвертый, класс пожарной опасности. В такой период в лесах и степях нельзя разводить огонь, а также оставлять бутылки или осколки стекла, так как при жаркой погоде они могут сработать в качестве зажигательной линзы.

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