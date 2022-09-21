В ЛНР от подрыва боеприпаса погиб парень, а девушка получила серьезные ранения

Парень с девушкой нашли снаряды и решили их разобрать. Фото: МЧС ЛНР

Вблизи поселка Есауловка Антрацитовского района 20 сентября погиб 21-летний парень, а 17-летняя девушка получила ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами (ВОП). Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- В 12:36 на линию 101 Красного Луча от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в районе военного полигона Антрацитовского района в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погиб мужчина 2001 года рождения и получила МВТ (минно-взрывные травмы), проникающие осколочные ранения живота и обеих голеней женщина 2004 года рождения, - говорится в сообщении.

Молодые люди накануне трагедии пасли коров в районе полигона. На территории были установлены предупреждающие знаки о минной опасности. Там они обнаружили снаряды, предположительно, 152 калибра. Парень решил их разобрать, в результате произошел подрыв. Молодой человек погиб на месте, а девушка была доставлена бригадой скорой помощи в больницу «Известий». В данный момент пострадавшая находится в отделении реанимации, состояние средней тяжести.

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