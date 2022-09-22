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Политика22 сентября 2022 5:56

За сутки на территории ДНР под обстрелами погиб 1 человек, еще 8 были ранены

Среди пострадавших есть также жители ранее освобожденных населенных пунктов Валерьяновка и Красный Лиман
Ирина ДМИТРИЕВА
Не прекращаются обстрелы мирных городов Донбасса

Не прекращаются обстрелы мирных городов Донбасса

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В представительстве ДНР в СЦКК обнародовали дополнительную информацию о жертвах обстрелов в городах Республики за 21 сентября. Так, сообщается, что в Куйбышевском районе Донецка был ранен мужчина 1994 года рождения.

Пострадали также жители ранее освобожденных территорий ДНР: в населенном пункте Валерьяновка, временно присоединенном к администрации Волновахского района, получил ранения мужчина 1987 года рождения, а в Красном Лимане (сейчас относится к администрации города Енакиево) погиб мужчина 1977 года рождения и был ранен подросток 2004 года рождения.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 21 сентября 2022 года составляет 9 человек (1 погиб, 8 ранены), - уточнили в СЦКК.

Напомним, вчера вооруженные формирования Украины обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе на западе Донецка. Здание повреждено, по предварительным данным, ранения получили два пациента.

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