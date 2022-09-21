Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2022 14:01

В ЛНР повреждены молокозавод и телевышка при обстреле американскими ракетами HIMARS

Также ранена мирная жительница и разрушены многоэтажки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Последствия обстрела поселка Троицкое. Фото: СЦКК ЛНР

Последствия обстрела поселка Троицкое. Фото: СЦКК ЛНР

Молокозавод и телевышка получили повреждения при обстреле поселка городского типа Троицкое со стороны киевских силовиков. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ в 06:15 обстреляли Троицкое из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, выпустив по поселку четыре ракеты.

- В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено четыре многоквартирных жилых дома, телевышка и молокозавод, - говорится в сообщении.

Напомним, за предыдущие сутки киевские силовики три раза обстреляли территорию ЛНР из HIMARS. В результате в Алчевске были повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин и кафе. А в селе Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это будет справедливо»: Военнослужащие Донбасса положительно оценили решение Владимира Путина приравнять их статус к российским военным

Президент Российской Федерации поручил в полном объеме определить правовой статус защитников ДНР и ЛНР (подробнее)