В ЛНР повреждены молокозавод и телевышка при обстреле американскими ракетами HIMARS

Последствия обстрела поселка Троицкое. Фото: СЦКК ЛНР

Молокозавод и телевышка получили повреждения при обстреле поселка городского типа Троицкое со стороны киевских силовиков. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ в 06:15 обстреляли Троицкое из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, выпустив по поселку четыре ракеты.

- В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено четыре многоквартирных жилых дома, телевышка и молокозавод, - говорится в сообщении.

Напомним, за предыдущие сутки киевские силовики три раза обстреляли территорию ЛНР из HIMARS. В результате в Алчевске были повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин и кафе. А в селе Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия.

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