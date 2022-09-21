«Это будет справедливо»: Военнослужащие Донбасса положительно оценили решение Владимира Путина приравнять их статус к российским военным

Военные ДНР защищают не только Донбасс, но и всю Россию. Фото: АГ ДНР

Военнослужащие Донбасса положительно оценили решение Президента РФ Владимира Путина приравнять их статус к российским военным.

- Это будет справедливо. Мы выполняем такие же боевые задачи, как и российские доенные. Не меньше рискуем своей жизнью. И защищаем не только Донбасс, но и всю Россию, - считает капитан Юрий Борисенко.

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военнослужащие ДНР и ЛНР будут уравнены в правах с кадровыми российскими военными.

- Правительству и Министерству обороны мною даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений ДНР и ЛНР. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих Российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии, — заявил Путин.

Он добавил, что особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и сил Народных милиций ДНР и ЛНР техникой и снаряжением.

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