ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены мирные жители

Результат сегодняшних обстрелов Горловки. Фото: ДНР онлайн

Вооруженные формирования Украины сегодня обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе на западе Донецка. Здание повреждено, есть раненые. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Панфилова повреждено здание больницы № 17. Есть раненые, — сказано в сообщении.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что по предварительным данным в результате обстрела городской больницы №17 ранения получили два пациента. Данные уточняются.

Также сегодня в результате обстрелов Горловки и Донецка ранения получили трое мирных жителей. Кроме того, машинист при работе на экскаваторе подорвался на взрывоопасном предмете на юге ДНР – в селе Гранитном Тельмановского района.

Отметим, что киевские боевики сегодня обстреливают Республику с третьего часа ночи, по населенным пунктам выпущено уже более 300 боеприпасов.

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