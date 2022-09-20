В ЛНР определили вопрос для голосования на предстоящем референдуме

Жителям Республики предстоит ответить только на один вопрос Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике определили вопрос для голосования на предстоящем референдуме о вхождении в состав России. Содержание вопроса утвердил Народный Совет Республики. Об этом сообщил его председатель Денис Мирошниченко.

- Народный Совет постановляет: первое - назначить референдум ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ; второе - вынести на референдум следующий вопрос: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» - проинформировал он.

Напомним, референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Глава Республики Леонид Пасечник сегодня подписал соответствующий закон. Ранее документ единогласно поддержали в парламенте Луганской Народной Республики.

Как заявил ранее Леонид Пасечник, жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день. По его словам, люди ждут этого решения больше восьми лет. Он также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для жителей.

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