Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 сентября 2022 13:54

В ЛНР определили вопрос для голосования на предстоящем референдуме

Его содержание утвердил Народный Совет Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Жителям Республики предстоит ответить только на один вопрос

Жителям Республики предстоит ответить только на один вопрос

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике определили вопрос для голосования на предстоящем референдуме о вхождении в состав России. Содержание вопроса утвердил Народный Совет Республики. Об этом сообщил его председатель Денис Мирошниченко.

- Народный Совет постановляет: первое - назначить референдум ЛНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ; второе - вынести на референдум следующий вопрос: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?» - проинформировал он.

Напомним, референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Глава Республики Леонид Пасечник сегодня подписал соответствующий закон. Ранее документ единогласно поддержали в парламенте Луганской Народной Республики.

Как заявил ранее Леонид Пасечник, жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день. По его словам, люди ждут этого решения больше восьми лет. Он также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для жителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР приняли закон о референдуме по вхождению в состав России

Депутаты парламента поддержали документ единогласно (подробнее)