В ДНР снова появился бензин на заправках

Нехватка бензина на АЗС наблюдалась еще с 12 сентября, тогда ажиотаж был связан с повышением цен на топливо. Фото: mintop.su

Цены на топливо в ДНР медленно поползли вниз. Об этом заявил председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что бензин на заправках уже появился, ситуацию удалось стабилизировать. Теперь ее будут отслеживать на регулярной основе - соответствующее поручение дано профильному министерству.

- Объехал АЗС. Бензин есть, запасы сделаны. Цену на заправках, принадлежащих государственному предприятию, снизили еще на 1 рубль. Ситуацию стабилизировали. Поручил министерству угля и энергетики ДНР докладывать обстановку регулярно, - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Глава ДНР Денис Пушилин поручил организовать круглосуточный развоз топлива по заправкам Республики. Он пояснил, что к процессу развоза бензина будут привлечены сотрудники МЧС ДНР. Это поможет нормализовать ситуацию за несколько дней, и заправить машину можно будет не по талонам, а за наличность, как и раньше.

Отметим, что нехватка бензина на АЗС наблюдалась с 12 сентября. Тогда ажиотаж был связан с повышением цен на топливо.

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