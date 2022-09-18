Денис Пушилин поручил организовать круглосуточный развоз топлива по заправкам ДНР

Глава ДНР считает, что новые меру помогут стабилизировать ситуацию с топливом. Фото: ДАН
Глава ДНР Денис Пушилин предложил организовать круглосуточную разгрузку и развоз бензина по автозаправкам Донецкой Народной Республики. Это поможет в ближайшие дни нормализовать ситуацию с нехваткой топлива в стране. Об этом лидер Республики сообщил в своем вечернем видеообращении.
— Скажу так, как есть: министр энергетики в полной мере со своими обещаниями существенно улучшить ситуацию к концу недели не справился; но скажу также, что есть определенные объективные причины. На территорию Республики топливо поступило, и количество поступающего топлива продолжает увеличиваться, но сложность сейчас состоит в развозке данного топлива по нашим населенным пунктам, по заправкам, — рассказал Денис Пушилин.
Глава подчеркнул, что к развозке топлива будут привлечены сотрудники МЧС ДНР. Это поможет нормализовать ситуацию за несколько дней, и заправить машину можно будет не по талонам, а за наличность, как и раньше.
Напомним, что нехватку бензина на заправках заметили еще 12 сентября. Тогда ажиотаж был связан с повышением цен на топливо.
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