Денис Пушилин поручил организовать круглосуточный развоз топлива по заправкам ДНР

Глава ДНР считает, что новые меру помогут стабилизировать ситуацию с топливом. Фото: ДАН

Глава ДНР Денис Пушилин предложил организовать круглосуточную разгрузку и развоз бензина по автозаправкам Донецкой Народной Республики. Это поможет в ближайшие дни нормализовать ситуацию с нехваткой топлива в стране. Об этом лидер Республики сообщил в своем вечернем видеообращении.

— Скажу так, как есть: министр энергетики в полной мере со своими обещаниями существенно улучшить ситуацию к концу недели не справился; но скажу также, что есть определенные объективные причины. На территорию Республики топливо поступило, и количество поступающего топлива продолжает увеличиваться, но сложность сейчас состоит в развозке данного топлива по нашим населенным пунктам, по заправкам, — рассказал Денис Пушилин.

Глава подчеркнул, что к развозке топлива будут привлечены сотрудники МЧС ДНР. Это поможет нормализовать ситуацию за несколько дней, и заправить машину можно будет не по талонам, а за наличность, как и раньше.

Напомним, что нехватку бензина на заправках заметили еще 12 сентября. Тогда ажиотаж был связан с повышением цен на топливо.

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