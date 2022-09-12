В ДНР на заправках одновременно с повышением цены на бензин стало исчезать топливо

В минувшие выходные на госзаправках подорожал бензин. Фото: РТК

В Донецке, Макеевке и других городах на заправках стал исчезать бензин. Тенденция наблюдается водителями уже в течение трех дней.

- В субботу на многих частных заправках появились вывески об отпуске бензина по безналу. Думал, что это связано с предстоящим подорожанием 95-го на два рубля. В воскресенье ценники на него уже показывали 46 рублей за литр. При этом бензин был только на государственных заправках «РТК», - поделился с «КП» Андрей Лазарев.

Госпредприятие «Республиканская топливная компания» является главным поставщиком топлива в ДНР не только для своей сети заправок. Сегодня в «РТК» сообщили, что компания закупила топливо и ожидает доставку на автозаправочные станции.

- Уважаемые покупатели. Дефицит нефтепродуктов вызван задержкой вагонов в пути следования и ажиотажным спросом. По мере поступления вагонов дефицит будет преодолен, — говорится в сообщении.

В минувшие выходные на госзаправках бензин марки А-95 подорожал на два рубля и теперь стоит 46 рублей за литр, цена бензина А-92 выросла на рубль — до 42 рублей за литр. Цены дизельного топлива и газа прежние — 58 и 26 рублей соответственно, также неизменной остается цена бензина марки А-100 — 63 рубля за литр.

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