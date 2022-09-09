Под утренними обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке погиб мирный житель и 6 человек были ранены

За прошедшие сутки на территории ДНР под обстрелами погибли 3 человека, еще 12 получили ранения. Фото: УНМ ДНР

В результате утренних обстрелов Донецка и Горловки один мирный житель погиб и еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщают официальные источники.

Так, в Штабе территориальной обороны ДНР проинформировали о том, что в Киевском районе Донецка по улице Савченко были ранены мужчина и женщина. Также в Ленинском районе столицы снаряды повредили здание кондитерской фабрики.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины повреждено здание кондитерской фабрики «ДОНКО» по проспекту Ленинскому, - уведомил Штаб.

Тем временем в горловском поселке Пантелеймоновка по улице Виноградная под обстрелом погиб мирный житель, еще четверо человек были ранены.

- Зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в местную школу, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

Отметим, что по данным Штаба теробороны, за прошедшие сутки на территории ДНР под обстрелами погибли 3 человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке под обстрелом ВСУ погибла 82-летняя женщина

Ранения получили несколько мирных жителей города (подробнее)