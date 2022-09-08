ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, погибли два человека

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поступила информация об очередных жертвах украинских боевиков, обстрелявших Куйбышевский район Донецка. Недалеко от городской больницы № 14 погибли двое мужчин 1952 и 1955 годов рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Жертвы нацистских преступлений проживали в одном доме. Смерть наступила до прибытия скорой помощи, - уточнил он.

По данным СЦКК, Киевский и Куйбышевский районы Донецка подвергаются вражеским обстрелам в течение всего дня. По мирным кварталам работает артиллерия ВСУ калибром 152 и 155 миллиметров образца НАТО.

- Обстрелы города продолжаются. Будьте предельно осторожны! - призывает горожан мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвой обстрелов Донецка стала 82-летняя мирная жительница, проживающая в Кировском районе. Еще несколько жителей города были ранены.

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