В Донецке под обстрелом ВСУ погибла 82-летняя женщина

Последствия обстрела украинскими боевиками улицы Чайковского в Кировском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

Жертвой обстрелов Донецка стала еще одна мирная жительница. Погибшей было 82 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Во время обстрела Кировского района погибла женщина 1940 года рождения, - проинформировал он.

Тем временем в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики указали еще на нескольких пострадавших от атак ВСУ людей. Так, уточняется, что при обстреле Киевского района Донецка по улице Савченко была ранена женщина. Еще одна мирная жительница пострадала на улице Кубанская в Кировском районе. А в Калининском районе столицы по улице Фомина был ранен мужчина.

Другой мирный житель получил травмы в результате обстрела ВСУ улицы Мира в поселке Минеральное, расположенном под Ясиноватой.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призывают граждан в Штабе.

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