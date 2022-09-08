В Кировском районе Донецка ранена женщина

Обстрелы столицы ДНР не прекращаются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате вражеских обстрелов в Донецке была ранена мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате утреннего обстрела Киевского района получила ранение женщина 1972 года рождения, - уведомил он.

По уточненной информации мэрии, вследствие прямого попадания снаряда были уничтожены гараж и легковой автомобиль.

- Повреждено остекление двух многоквартирных домов, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что в поселке шахты имени Абакумова Кировского района украинский боеприпас повредил остекление и кровлю частного дома, а также хозяйственные постройки.

- В поселке шахты имени Абакумова в частном секторе повреждены остекление, кровля, фасад и забор еще по двум адресам, - указал подробности Алексей Кулемзин.

Под обстрелом также находится поселок шахты «Лидиевка» этого района.

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