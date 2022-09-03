В Кировском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвался мужчина

«Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета. Фото: ТГ/кулемзин

В Кировском районе Донецка на украинской противопехотной мине ПФМ-1 подорвался мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По улице Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мужчина, - проинформировали там.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Донецке еще один человек получил ранение, наступив на «Лепесток». Пострадавший 1956 года рождения. Еще один инцидент был зафиксирован в прифронтовом Петровском районе столицы. По улице Белоозерской на мине ПФМ-1 подорвался мужчина.

Отметим, что мины «Лепесток» на города и села ДНР с помощью артиллерии сбрасывают ВСУ. Для их активации требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета.

При обнаружении подобных предметов не следует приближаться к ним, брать в руки или пытаться переместить на другое место. Необходимо сообщить об опасной находке по телефону «101», указав точный адрес расположения мины.

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