В Донецке еще один житель получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину «Лепесток»

Украинские боевики продолжают усеивать Донецк противопехотными минами. Фото: МЧС ДНР

За минувшие сутки в Донецке еще один человек получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Мужчина 1956 года рождения подорвался на противопехотной мине «Лепесток», - уведомил он.

Градоначальник также привел дополнительные сведения о последствиях карательных обстрелов ВСУ города Донецка 2 сентября. Так, сообщается, что в Ворошиловском районе погибла женщина, приблизительно 60 лет. Ее анкетные данные сейчас устанавливаются. Кроме того, были ранены мужчины 1979 и 2000 годов рождения.

В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1957 года рождения, а в Кировском районе был ранен мужчина 1966 года рождения.

Тем временем в СЦКК сообщили о ранении мужчины 1952 года рождения в результате вчерашнего обстрела города Дебальцево.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 2 сентября 2022 года составляет 23 человека, из них 1 ребенок (6 погибли, в том числе 1 ребенок, 17 ранены). Информация продолжает поступать, - заявили там.

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