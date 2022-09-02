ВСУ обстреляли район площади Ленина в Донецке: Два мирных жителя погибли, один ранен

Около здания Народного Совета погибла женщина. Фото: t.me/itsdonetsk

Украинские боевики продолжают массированный обстрел Донецка. Над центром города отработало ПВО. Однако вражеские снаряды продолжают сыпаться один за одним на мирные кварталы столицы.

Вечером под ударом вражеской артиллерии оказался Ворошиловский район. По предварительным данным, зафиксированы прилеты на бульваре Пушкина, в районе драмтеатра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Попадание по драмтеатру на бульваре Пушкина в Донецке, самый центр города. Фото: t.me/RtrDonetsk

- По сообщению Штаба территориальной обороны, в результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка по улице Артема и бульвару Пушкина погибли 2 человека и еще 1 мирный житель получил ранение, - написал он.

Очевидцы сообщают также про попадания в высотный дом - 24-этажный жилой комплекс «Бис».

В Ленинском районе было обстреляно здание Народного Совета на площади Ленина. В нем выбито остекление с первого по третий этаж. Около здания парламента погибла женщина.

По слова мэра, это не первый артиллерийский налет на город за сегодня. Ковровым обстрелам подвергается практически вся его территория. Очень мощный прилет был по Калининскому району Донецка. Под ударом оказался и Куйбышевский район - в зоне риска там находятся микрорайон Азотный, Грабари, 1-я и 2-я площадки, Горняк, Лозовской.

В Киевском районе очевидцы сообщают об обстреле Путиловки. Удару украинских арторудий подвергся также Кировский район столицы.

- Будьте осторожны, берегите себя и близких! Не выходите из укрытий без острой необходимости! - призывает жителей города мэр.

По словам Кулемзина, город частично обесточен - в результате вражеских обстрелов без электроснабжения остаются Ленинский, Кировский, Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы. Над последним также сработала ПВО. Сообщается о ранении мужчин 1974, 1979, 1983 и женщины 1965 годов рождения.

Кроме того, в результате обстрелов в Донецке без электричества оказались пять шахт. На шахте имени Горького под землей остаются три горняка, на шахте имени Засядько - 21 рабочий.

По причине артналета без напряжения остались также шахты имени Скочинского, Абакумова и «Лидиевка». Там сотрудников в подземных выработках нет.

Как заявили в Минуглеэнерго, мероприятия по эвакуации шахтеров уже проводятся.

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