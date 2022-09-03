При варварском обстреле Донецка 2 сентября погибли 6 человек, в том числе ребенок

Последствия обстрела Калининского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Более двух десятков мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ 2 сентября. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- По состоянию на 23:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 2 сентября 2022 года составляет 21 человек, из них 1 ребенок, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что шесть мирных жителей, включая ребенка, погибли, еще 15 получили ранения.

- К сожалению, раненый ребенок 2008 года рождения по дороге в больницу скончался, - тем временем проинформировали в мэрии.

Отмечается, что подросток получил ранение при обстреле супермаркета «Обжора» в Калининском районе Донецка.

Сообщается также, что в результате обстрела центра столицы Республики было повреждено остекление здания Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна, а также здания Аппарата Народного Совета ДНР.

- В подземном переходе повреждены торговые павильоны, входная дверь, помещение охранника, щитовая. Повреждена кровля многоквартирного дома вследствие прямого попадания, - указал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

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