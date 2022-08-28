В Сочи развернули 26-метровый флаг ДНР

В сочинских горах развернут 26-метровый флаг ДНР. Фото: Народный фронт

26-метровый флаг Донецкой Народной Республики участники Практикума наставников развернули в горах Сочи. Об этом сообщили в Общероссийском Народном фронте.

- Развернув 26-метровый флаг ДНР в сочинских горах, участники Практикума наставников, учителя из ЛДНР и освобожденных территорий, поздравляют столицу Донбасса с Днем города, - сообщили в Народном фронте.

Напомним, что сегодня, 28 августа, столица Донецкой Народной Республики празднует День рождения. Донецку исполняется 153 года. В последнее воскресенье августа в Донбассе отмечают и День шахтера. Традиционно в этот день устраиваются массовые мероприятия, концерты, митинги. Однако в этом году власти Донецка в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины решили не организовывать массовые гуляния ко Дню города и Дню шахтера.

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