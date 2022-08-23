В Донецке отменили праздничные мероприятия ко Дню города и Дню шахтера

День шахтера пройдет в Донецке и Макевке без массовых гуляний Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Власти Донецка в связи с непрекращающимися обстрелами решили не организовывать массовые гуляния ко Дню города и Дню шахтера. Об этом сегодня заявил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- В связи со сложившейся военной обстановкой принято решение не проводить массовые праздничные мероприятия, — отметил мэр города.

Он поздравил земляков с предстоящими праздниками, пожелав скорейшей победы и долгожданного мира.

Видимо, аналогичные решения примут и во многих других городах ДНР,

Напомним, День города Донецка и День шахтера отмечаются в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 28 августа. Традиционно в этот день устраиваются массовые мероприятия, концерты, митинги.

Сегодня в результате артудара по центру Донецка погибли четверо жителей, 11 человек получили ранения. В столице повреждены многоэтажки и административные здания. В том числе здание Администрации Главы ДНР на бульваре Пушкина.

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