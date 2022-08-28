«Для нас это большая честь и особая статья в нашей жизни»: Братья Запашные привезли в Луганск гуманитарную помощь кинологическому центру и цирку

Братья Запашные посетили Луганск. Фото: Народный фронт

В Луганск доставлена гуманитарная помощь кинологическому центру Народной милиции ЛНР. Средства на приобретение всего необходимого были собраны в рамках проекта Общероссийского Народного фронта «Все для Победы». Курировал сбор народный артист России Эдгард Запашный.

- Хочу сказать спасибо всем людям, которые приняли участие в нашем с Народным фронтом сборе, - благодарит Эдгард. - Все произошло в сжатые сроки. Большое количество людей было вовлечено – больше 3000 транзакций было проведено.

Гуманитарная помощь кинологическому центру НМ ЛНР. Фото: Народный фронт

«РАБОТАЕМ, БРАТЬЯ!»

Запашный рассказывает, что было собрано больше пяти миллионов рублей. На эти деньги куплены специальные ошейники, поводки и больше трех тонн кормов для собак, а также шлемы, бронежилеты, обувь для людей.

- Большое количество того, что у нас запросила кинологическая служба, - сказал Запашный.

Эдгард Запашный. Фото: Народный фронт

Эдгард Запашный вместе со своим братом Аскольдом приехали в Луганск, чтобы лично передать помощь.

- Герой России Магомед Нурбагандов перед смертью напоследок сказал: «Работайте, братья!», и он имел право это сказать, потому что это были его последние слова. Мой брат, услышав это, перефразировал и сказал, что сегодня, наверное, актуально говорить: «Работаем, братья!», - говорит Эдгард. - Чтобы не перекладывать ни на кого ответственность, а своим личным примером делать все для того, чтобы больше людей способствовало приближению мира, наступлению стабильности.

Аскольд Запашный. Фото: Народный фронт

Братья запашные на протяжении восьми лет оказывают помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам.

- Это проявлялось в разных формах, а сегодня мы здесь, смогли лично посетить Донбасс. Для нас это большая честь и особая статья в нашей жизни.

СТАТЬ ЛОКОМОТИВОМ

Для Эдгарда и Аскольда Запашных заместитель командира кинологического центра НМ ЛНР с позывным «Добер» провел экскурсию. Артистам рассказали о деятельности подразделения и познакомили с четвероногими саперами.

Показательное выступление для братьев Запашных. Фото: ЛИЦ

- А в каком возрасте вы понимаете, что собака рабочая? – интересуется Эдгар Запашный у «Добера».

- Это в зависимости от характера. Обычно с трех месяцев собака себя проявляет, - отвечает замкомандира.

- Сколько собак выбраковывается, сколько годится к службе?

- Мы занимаемся не только дрессировкой, а и выборкой. Мы проводим генетическую работу, мы изначально вяжем собак с дрессировкой, с уравновешенной психикой, и поэтому у нас потомство идет уже без выбраковки. Практически сто процентов собак пригодны к службе.

- А есть какие-то определенные породы, предрасположенные к службе, потому что обычно в аэропорту спаниели? – спрашивает Аскольд Запашный.

- Это потому что там больше нюхачи, они работают по выявлению наркотиков. У них другая специфика, - объясняет «Добер». - Нам же нужны более выносливые породы, надо километражи наматывать, работать по полям, по городам.

Экскурсия по кинологическому центру для братьев Запашных. Фото: Народный фронт

Замкомандира кинологического центра поблагодарил Народный фронт и всех неравнодушных людей, которые откликнулись, за помощь.

- Это повысит нашу эффективность, – отметил «Добер».

Аскольд Запашный рассказал, что он и его брат часто общаются с военными и теми, кто находился в зоне проведения специальной военной операции.

- Эти люди говорят: «Поддержите нас, чтобы мы чувствовали, что за нашими спинами нет сомнений», - говорит Аскольд. - В нашей стране самая сильная армия. Но поддержка гражданских людей, которые могут делать что-то, сейчас очень важна. Мы с братом призываем наших коллег подавать свой пример, чтобы стать локомотивом.

Гуманитарная помощь кинологическому центру НМ ЛНР. Фото: Народный фронт

СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ

Помощь кинологическому центру НМ ЛНР стал 16-м закрытым сбором и доставленной помощи в рамках проекта Народного фронта «Все для победы».

- Бойцы благодарят от всей души, это честно, – говорит представитель Народного фронта в ЛНР Анна Еременко. – То, что мы видим – это расходные материалы, и пополнять этот резерв нужно обязательно.

Еременко подчеркнула, что те потребности, которые озвучиваются подразделениями, обеспечиваются в полном объеме.

- А ребята возвращаются к нам с обратной связью, благодарят. Звонят мне и говорят: сегодня ваша помощь спасла нам жизнь – что может быть дороже! – сказала Анна Еременко.

ПОДАРОК ЦИРКУ

Также в ходе поездки в Луганск братья Запашные сделали подарок столичному цирку. Вместе с Народным фронтом российские артисты привезли оборудование на один миллион рублей.

- Это все, что попросил директор цирка, прежде всего для возобновления работы оркестра. И это только маленькая точечная помощь, - говорит Эдгард Запашный. – Луганский цирк получил новую ударную установку, синтезатор, микрофоны, дополнительные колонки и другое музыкальное оборудование.

Подарок Луганскому государственному цирку. Фото: Народный фронт

Народный артист России отметил, что к жителям Донбасса должно быть особое внимание, может, даже приоритетное внимание в сравнении с другими регионами, потому что здесь люди оказались в особой сложной жизненной ситуации.

Директор цирка Дмитрий Касьян рассказал, что российские артисты уже на протяжении многих лет оказывают поддержку луганскому цирку.

- Искренне благодарен Народному фронту и братьям Запашным за то, что они смогли найти возможность и время приехать в Луганск, сказать слова поддержки и оказать помощь. В нынешних условиях для нас их поддержка очень важна, спасибо большое, - сказал Касьян.

КОМАНДА ПУТИНА

В Луганском государственном цирке Народные Артисты России братья Запашные вручили луганским кинологам, зоозащитникам и цирковым артистам общественную премию Putin Team.

Братья Запашные вручили общественную награду. Фото: ЛИЦ

Со многими из награжденных, по словам Аскольда Запашного, братья знакомы лично и поэтому знают об их самоотверженной и нужной работе не понаслышке.

- Приятно, что мы все с нашим президентом, который принял очень тяжелое решение, которое ведет нас к нашей общей победе, - говорит Аскольд. - Спасибо всем тем людям, которые в это сложное время на этой опасной территории стараются не только выживать, но и делать свою работу.

Военнослужащий Илья получил награду. Фото: ЛИЦ

Военнослужащий кинологической службы Народной милиции ЛНР Илья отметил, что сейчас перед кинологами стоит большая задача по разминированию территории Республики.

- Очень приятно, что, занимаясь дрессировкой собак, служа Родине, получил вот такую награду. Большое спасибо, что нас не забывают, помогают и переживают, - сказал военнослужащий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный фронт передал жителям ЛНР мобильный медицинский комплекс

Медкомплекс приписан к городу Старобельск, но будет обслуживать и жителей других населенных пунктов (подробнее)